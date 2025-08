Confira a íntegra da entrevista coletiva de Renato Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista após a vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (2), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo do tricolor carioca na competição desde o retorno do Mundial de Clubes.

— Foi um jogo bastante pegado, bastante disputado, e o Grêmio marcou muito bem — disse o técnico Renato Gaúcho, logo no início da coletiva.

— Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade para a gente nas finalizações. O Everaldo perdeu o pênalti, mas acontece. Ele teve personalidade para bater — acrescentou o treinador do Fluminense.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 23 pontos e subiu provisoriamente para o oitavo lugar no Brasileirão. A vitória ainda mantém o time carioca embalado. Na quarta-feira (6), a equipe recebe o Internacional, no Maracanã, jogando por um empate para avançar na Copa do Brasil.

Diante do Grêmio, a equipe do técnico Renato Gaúcho conseguiu ter bom volume de jogo no primeiro tempo, mas oscilou na etapa final. O Fluminense também voltou a apresentar erros de passes e de posicionamento, um problema que tem causado incômodo após a Copa do Mundo de Clubes. Para completar, Everaldo desperdiçou um pênalti quando o Flu vencia por 1 a 0.

Apesar dos percalços, o Fluminense conseguiu se defender bem na reta final do jogo e praticamente não foi ameaçado pelo Grêmio.