Às vésperas do confronto entre Fluminense e Olimpia, os tricolores também se organizaram para fazer uma grande festa no embarque do time para Assunção, no Paraguai. No entanto, o AeroFlu anterior foi marcado por conta de uma confusão na chegada do ônibus do Botafogo, que iria viajar para a Argentina pelo duelo com o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.