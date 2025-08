Torcida do Fluminense vibra com boa fase de jogador: ‘Nunca mais parou’

O Fluminense saiu na frente do placar contra o Grêmio, neste sábado (2), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Everaldo voltou a balançar as redes e levou os torcedores do tricolor carioca à loucura nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após conviver com críticas durante o Mundial de Clubes, o camisa 9 balançou as redes pela segunda vez consecutiva. Everaldo já havia marcado duas vezes contra o Internacional, na última quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O gol do atacante contra o Grêmio aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 43 minutos, quando Everaldo aproveitou um passe de cabeça de Guga, após um escateio, que pegou a defesa do time gaúcho desprevinida. O camisa 9 apareceu livre na área para marcar com um toque de classe. Veja o gol e a repercussão abaixo:

continua após a publicidade