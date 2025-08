O desempenho de Fluminense e Grêmio em jogo realizado nesse sábado (2) não empolgou os jornalistas do Grupo Globo. Durante o programa "Troca de Passes", do "SporTV", Carlos Eduardo Mansur e Luiz Carlos Júnior apontaram merecimento na vitória dos cariocas por 1 a 0, mas criticaram as exibições das duas equipes tricolores.

- A vitória do Fluminense foi merecida, mas devo dizer que foram longos 100 minutos de futebol. O jogo deixou muito a desejar, especialmente em termos de qualidade ofensiva. Acho o Grêmio um time muito pobre, com muita dificuldade de produzir algo. A gente vai colocar na balança que tiveram desfalques, tem lesão de Cuellar, má fase de Cristaldo, (...) uma série de problemas. Grêmio faz muita força para jogar e tem dificuldade de ser criativo. O Fluminense, nesse momento, pesando na balança a saída do Arias, (...) joga mais à base de volume que de criatividade. Mas foi melhor do que o Grêmio e mereceu ganhar - afirmou Mansur.

Jogando no Maracanã, o time da casa teve suas duas grandes chances com Everaldo: o atacante marcou um gol e desperdiçou um pênalti, no qual atingiu a trave. Fábio, goleiro do Fluminense, por sua vez, pouco foi exigido pelo ataque do Grêmio.

- O Fluminense vence com merecimento, mas os goleiros trabalharam muito pouco. De fato, falta muito repertório para os dois times, os dois tricolores. O Grêmio preocupa. (...) O Grêmio só tem Campeonato Brasileiro (para disputar no ano) e teve (apenas) um bom lance no jogo - opinou o narrador Luiz Carlos Júnior.

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Everaldo contra o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

Fluminense vence Grêmio por 1 a 0 no Maracanã

No reencontro de Renato Gaúcho e Mano Menezes com seus últimos clubes, outro "ex" foi o personagem do jogo. Everaldo abriu o placar no primeiro tempo, perdeu pênalti no segundo, e o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite desse sábado (2), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Fluminense sobe para a 8ª colocação, com 23 pontos. Já o Grêmio permanece em 14º, com 20.