Guga diz que Fluminense demorou a virar a chave pós-Mundial e projeta mês decisivo

A vitória sobre o Grêmio no último sábado (2) foi a primeira do Fluminense no Brasileirão desde a volta do Mundial de Clubes e a segunda consecutiva na temporada. Questionado sobre a mudança no momento tricolor, Guga admitiu que a equipe demorou a virar a chave após a disputa da competição da Fifa, mas elogiou o desempenho nas últimas partidas.

— Faz parte do futebol, ainda mais numa temporada com muitos jogos, é normal essa oscilação. Desde a volta do Mundial, acho que a gente demorou um pouquinho a virar a chave. Não que a gente vinha jogando mal, mas a gente estava pecando em alguns detalhes, e eu acho que a gente conseguiu virar a chave no último jogo, do Internacional — declarou o lateral.

Ele seguiu, exaltando a atuação do Flu diante do Imortal no Maracanã.

— A gente trouxe esse espírito também para hoje e conseguimos uma grande vitória, um jogo muito difícil. A gente mereceu a vitória, teve várias chances até de ampliar, perdemos um pênalti. Feliz pelos dois jogos que a gente fez, agora manter o foco para a gente continuar esse nível de atenção e de intensidade — completou.

Guga comentou também a dificuldade de lidar com o cansaço durante a sequência de jogos e destacou a importância das próximas partidas do Tricolor. Além do Brasileirão, o Fluminense tem o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Internacional e as duas partidas do confronto com o América de Cali, pela Sul-Americana.

— Do jogo do Inter para cá a gente praticamente não treinou, foi mais na conversa, nos vídeos, e é o que a gente tem. Foram bem úteis esses dois dias que a gente teve no centro de treinamento, a gente procurou descansar o máximo. Acho que a equipe que esteve em campo hoje conseguiu entregar o melhor e foi muito bem no jogo — afirmou o jogador.

— A gente já tem que pensar no próximo, não dá tempo nem de comemorar. É mais uma decisão, a nossa sequência neste mês é uma sequência extremamente decisiva para o restante da temporada, daqui a pouco a gente já tem Sul-Americana e precisa também pontuar no Brasileiro para continuar na parte de cima da tabela. Não tem muito o que se lamentar, o Renato sempre fala que vai precisar de todo o grupo para todo mundo estar preparado, porque não tem quem aguente jogar todos os jogos — completou.

