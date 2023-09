⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ !NO POSTE! Aos 17 minutos, Cano recebeu uma bola na área e bateu de canhota, mas a bola carimbou o travessão



2️⃣ !DEIXOU FALANDO SOZINHO! Na sequência, Alexsander fez linda jogada individual pelo lado esquerdo da área, driblou um defensor e bateu para excelente defesa de Rafael Cabral



3️⃣ !SALVOU! No início do segundo tempo, Matheus Vital quase abriu o placar para o Cruzeiro, mas André impediu a bola de entrar quase em cima da linha e mandou para escanteio



4️⃣ !INESQUECÍVEL! Pouco depois de entrar no jogo, Leo Fernández anotou um golaço em uma cobrança de falta. O seu primeiro com a camisa do Tricolor



5️⃣ !DESFALQUES! André e Fábio estavam pendurados, foram punidos com cartões amarelos e não enfrentam o Cuiabá, pela 25ª rodada do Brasileirão