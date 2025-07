Com os dois laterais esquerdos no departamento médico, Renato Gaúcho escalou o time com improviso na posição. Guga atuará no setor, enquanto Vagno, da base, estará à disposição no banco de reservas para enfrentar o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Renato escala Fluminense com lateral improvisado para enfrentar o Internacional

Esta é a segunda vez que o treinador opta por deslocar Guga para a esquerda em vez de utilizar o garoto de Xerém. Contra o São Paulo, Renato montou a equipe no 3-5-2, com Canobbio fazendo a ala esquerda e Guga a direita. No segundo tempo, mudou o time e colocou Samuel Xavier, que atuou em sua posição de origem e empurrou o companheiro para o outro lado.

Diante do cenário, o Lance! perguntou aos torcedores do Fluminense que integram o canal do Whats App quem escalariam como titular do time diante do Colorado e Vagno, de 18 anos, levou ampla vantagem. Até o início do jogo, o Moleque de Xerém vencia a votação por 156 a 22.

continua após a publicidade

O Tricolor entra em campo às 21h30, no Beira-Rio para o primeiro desafio das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (6), no mesmo horário, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense