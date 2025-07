Fluminense atualiza situação médica de Fuentes e Renê

Antes da partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil, o Fluminense atuailizou a situação médica dos laterais esquerdos Renê e Fuentes. Os dois jogadores viajaram para o Rio Grande do Sul, mas ficaram novamente fora da relação. A bola rola às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final.

No último compromisso do Flu, contra o São Paulo, pelo Brasileirão, os atletas também estavam indisponíveis. Renê já havia perdido o jogo anterior, contra o Palmeiras, em que ficou em observação até o último momento para tentar entrar em campo. O lateral de 32 anos está em transição para treinar com o elenco depois de sofrer uma lesão no calcanho esquerdo.

Por outro lado, a ausência de Fuentes contra o time Alviverde foi novidade e justificada por dores musculares. Nesta quarta-feira (30), o clube informou que o jogador está fora do jogo por ter sentido dores no músculo posterior da coxa esquerda durante o treino de terça-feira (29) e que passará por exames no retorno ao Rio de Janeiro.

Outros jogadores no DM do Fluminense

Quem está há mais tempo no departamento médico do Fluminense é Otávio. O volante rompeu o tendão de Aquiles em março deste ano e evoluiu na recuperação. Ele atualmente já realiza trabalhos no campo, mas ainda separado do restante do grupo.

Recentemente, o DM ganhou o "reforço" de Ignácio. O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no jogo contra o Palmeiras e deixou o campo para ser substituído. Ele está em tratamento e tem previsão de retorno de quatro semanas (uma já se passou).

