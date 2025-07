Web vai à loucura em Internacional x Fluminense: ‘Finalmente ele chutou’

A partida entre Internacional e Fluminense, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, teve dois gols de Everaldo, atacante tricolor. O jogador viralizou na web durante o Mundial de Clubes por conta de um lance contra o Borussia Dortmund, quando foi cobrado por não chutar para o gol em uma chance clara. Ao balançar as redes duas vezes contra o Inter, torcedores comemoraram nas redes sociais.

