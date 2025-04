Fluminense: Renato explica reservas na Sul-Americana e nega priorizar Brasileirão

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar time praticamente reserva na vitória por 5 a 0 sobre o GV San José nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada do grupo F da Sul-Americana. Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanã, o treinador afirmou que fez opção pelas mudanças na equipe para observar peças do elenco.

— Minha equipe jogou com bastante intensidade, apesar do pouco tempo para treino, fizeram o que eu pedi. Falo que não tenho um time, tenho um grupo. É importante o jogador deixar uma pulga atrás da orelha do treinador quando recebe uma oportunidade. Temos jogos a cada três dias, então preciso de todo mundo. Deu para observar todo mundo. Conheço o Cano, mas foi bom para o Everaldo, fez dois gols. É dar oportunidade para todos e observar as características. O pouco tempo que eu tenho eu preciso ocupar em todos os aspectos, para que sempre que eu precise fazer uma substituição ou colocar alguém eu tenha certeza daquilo que estou fazendo — explicou Renato.

Em outro momento, o técnico do Tricolor foi questionado sobre dar prioridade ao Brasileirão em relação à Sul-Americana, já que decidiu fazer testes na competição internacional. O comandante do Fluminense negou ter foco estabelecido em um torneio neste momento, mas não descartou a possibilidade no futuro.

— Clube grande é jogo a jogo. Hoje jogamos na Sul-Americana com equipe diferente não só porque eu queria uma equipe diferente. Tem o cansaço, domingo tem jogo importante e vamos com força máxima, depois o Corinthians… Sempre que possível vamos colocar uma equipe forte, mas às vezes não dá, tem risco de lesão. Converso com o presidente, com o Paulo Angioni, temos trocado ideia, é importante saber o que o clube pensa. Ali na frente se as coisas endurecerem a gente pode priorizar para não perder jogador importante. Hoje coloquei uma equipe alternativa porque era em casa e eu precisava observa muitos jogadores para saber como se comportavam em campo — declarou o treinador.

Outras respostas de Renato Gaúcho após Fluminense x San José

Posição de Thiago Santos

— Conheço bem o Thiago Santos. Atuou de zagueiro e foi muito bem. Ele disse que só em último caso gostaria de jogar como volante. Se adaptou bem a nova posição. Importante é isso para o treinador, colocar essa dúvida. Saber com quem eu posso contar. O duro é no momento que eu olhar para o lado e não poder confiar no jogador.

Estreia de Léo Jance

— A gente vai procurar passar confiança para ele, tranquilidade. É a estreia dele no profissional, em um jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é normal por causa da idade, por causa da vontade. Mas ele foi bem assim como os demais companheiros.

Hércules na lateral-direita

— Tivemos dificuldade na lateral direita. O Guga machucou no último jogo, mantivemos o Samuel. Já temos um jogo importante no próximo domingo, seria arriscado deixar o Samuel o tempo todo pelo cansaço e com risco de lesão. Conversei com o Hércules, quebrou esse galho hoje. Tínhamos que poupar o Samuel nesse jogo.

Destaques individuais

— Não gosto de analisar jogador, prefiro falar do grupo. O time todo esteve bem, todo mundo se ajudou e não deu espaço para o adversário. Todos aproveitaram. Foi para o Everaldo, deu confiança. Mas todo mundo que começou esteve bem. O reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time. Se o torcedor gostou, é porque o time esteve bem. Gostei durante os 90 minutos.

Novas contratações

— Sempre que puder trazer um jogador, independente da posição, que a gente saiba que vai ajudar, será bem-vindo. Vai depender da parte financeira do clube também.

Postura ofensiva

— Eu gosto de jogar ofensivamente, vai depender muito de como a equipe estiver se comportando nessa parte tática. Tivemos o jogo contra o Bragantino e hoje o time se comportou muito bem. Sempre que eu treinei as equipes eu procurei jogar ofensivamente e trabalho bastante a posse de bola. Valorizo bastante essa posse. E contra o Bragantino e contra a equipe de hoje jogamos dentro do campo adversário marcando pressão e deu certo. É a maneira que eu gosto de trabalhar e, enquanto estiver dando certo, nós vamos continuar dessa forma.

Investidas pelos lados

— Eu gosto que seja por dentro, seja por fora, principalmente pelas laterais. Às vezes você pega um adversário fechado, e a melhor alternativa é jogar pelos lados. Mas isso não quer dizer que não vamos jogar por dentro. Gosto de jogar pelas laterais, seja o lateral ou o ponta. Gosto do Keno, que tem um bom drible, um contra um, e isso abre a defesa. É dessa forma que treino a equipe, e eles têm feito isso bem.