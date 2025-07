O treinador Renato Gaúcho concede entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rolou na noite desta quarta-feira (30), no Beira-Rio.

Como foi a vitória do Fluminense sobre o Internacional

Primeiro tempo

Fluminense e Internacional não tomaram conhecimento do frio rigoroso de Porto Alegre. Sob uma sensação térmica de 9 graus, o Colorado começou quente embalado por sua torcida e dominou as primeiras ações ofensivas, rondando a área tricolor e tentando jogadas em profundidade pela esquerda.

No entanto, foi o Fluminense quem encontrou primeiro o caminho do gol. Aos oito minutos, Serna aproveitou o erro da defesa e finalizou na trave. Na sobra, Everaldo emendou de primeira para inaugurar o marcador.

Os comandados de Roger Machado não sentiram o gol e seguiram insistindo em jogadas pelos lados, quase empatando aos 26 minutos, após cruzamento rasteiro de Aguirre buscando Borré, mas Guga fez o corte providencial. Entrando no jogo, o Flu respondeu na sequência, novamente em jogada de Serna, mas Eve estava bem marcado e não conseguiu concluir.

Apesar das chances do Tricolor, o Inter tinha mais posse e volume de jogo, o que o levou ao empate aos 30 minutos. Depois de muito insistir pela direita, o gol saiu da esquerda. Vitão enfiou para Wesley bater cruzado. Fábio fez a defesa mas, no rebote, o atacante colorado levou a melhor e igualou o placar.

Conforme o tempo passava, a temperatura do Beira-Rio aumentava. Em noite inspirada, Eve marcou pela segunda vez e novamente com a participação de Serna. A jogada começou no campo de defesa, quando Martinelli escapou da marcação e encontrou Samuel Xavier em projeção. O lateral rapidamente distribuiu em velocidade e o colobmiano deixou dois marcadores pelo caminho antes de cruzar na medida para o camisa 9 colocar o Flu novamente em vantagem.

Segundo tempo

Atrás no placar, o Inter voltou do intervalo determinado a buscar o empate, pressionando a meta de Fábio. Wesley teve grande oportunidade nos primeiros minutos ao receber dentro da área no meio de cinco marcadores do Flu, que não o abordaram. Ele então girou e chutou de bico, mas a bola saiu em tiro de meta. Depois, mais uma chance, dessa vez de cabeça, com Victor Gabriel, que errou o alvo.

Sem a bola, o Tricolor se fechou bem, interceptando a maior parte das tentativas de infiltração adversária. Com a bola, foi um time objetivo e que procurava concluir as jogadas rapidamente. Assim ameaçou duas vezes o gol de Rochet: primeiro em chute da Canobbio para a defesa segura do arqueiro, depois com Serna, que bateu para fora.

Apesar de menor produção em relação à primeira etapa, o Inter manteve o ímpeto para buscar o resultado em cruzamentos e finalizações à distância, defendidas com segurança por Fábio. Na reta final, Renato Gáucho tirou seu centroavante para fechar o time, terminando o jogo com um 4-4-2.

