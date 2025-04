Cano supera Fred em competições internacionais pelo Fluminense

O argentino Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Once Caldas, pela primeira rodada da Sul-Americana, e superou a marca de Fred, tornando-se o maior artilheiro do Tricolor em competições internacionais. O camisa 14 balançou as redes 21 vezes, contra 20 do ex-camisa 9.

Na conta, entram os gol marcados em ambas as competições da Conmebol. Enquanto Cano tem 17 na Libertadores e agora quatro na Sul-Americana, Fred tinha 15 em uma e cinco na outra. Com mais jogos pela frente, o argentino deve isolar-se ainda mais no topo da lista.

Once Caldas se torna a maior vítima de Cano

Ao balançar as redes na partida desta terça-feira, Cano também atingiu outra marca, esta pessoal com o Once Caldas. Antes do jogo, eram 11 gols em 13 jogos contra o time colombiano, sendo a maior vítima do atacante junto com o Millonários. Além deste com a Armadura Tricolor, dois foram pelo Deportivo Pereira e nove pelo Independiente Medellín. Agora, são 12 gols em 14 jogos, média de quase um gol por partida.

Cano marca o gol da vitória pelo Flu contra Once Caldas, pela Sul-Americana. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Próximos jogos do Fluminense

Após uma sequência de jogos fora de casa e longas viagens, para Fortaleza e Manizales, o Tricolor retorna ao Rio de Janeiro para quase um mês de jogos em casa - ou próximos de casa. O compromisso seguinte do Flu será no domingo (6), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, válido pela segunda rodada do Brasileirão. Depois, pela Sul-Americana, terá o GV San José, no dia 10 (quinta-feira).