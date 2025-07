Renato escala Fluminense com lateral improvisado para enfrentar o Internacional

O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Seguindo o rodízio entre os titulares, Renato Gaúcho fez novas mudanças no time que entra em campo às 21h30, no Beira-Rio.

Com quatro derrotas seguidas desde o retorno do Mundial de Clubes, o Flu busca o triunfo diante do Colorado para aliviar a pressão. Depois de uma grande campanha nos Estados Unidos, o clube foi derrotado por Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, e pelo São Paulo, no Morumbi, todos pelo Brasileirão.

Roger Machado, técnico do Internacional, cumprimenta Renato Portaluppi, técnico do Fluminense, antes da partida contra o Fluminense Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Escalação do Fluminense

Para encarar o Internacional, o Fluminense volta a utilizar o 4-3-3. Sem os laterais esquerdos Renê e Fuentes, Guga jogará improvisado na posição. No banco de reservas, Vagno, de 18 anos, está à disposição. No meio de campo, a trinca Martinelli, Hércules e Nonato volta a atuar junta, enquanto na frente Everaldo assume a titularidade ao lado de Kevin Serna e Soteldo.

Assim, o Tricolor está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Soteldo e Eve.

Na reserva, Renato tem à disposição o goleiro Vitor Eudes, os zagueiros Manoel e Thiago Santos, o lateral esquerdo Vagno, os meias Facundo Bernal, Ganso e Lima, e os atacantes Keno, Cano, Canobbio, Paulo Baya e John Kennedy.

Escalação do Internacional

A equipe alvirrubra que entrará em campo logo mais repetirá as escalações que venceram de Ceará e Santos, trazendo de volta Vitão, que estava suspenso pelo terceiro amarelo no empate de 1 a 1 contra o Vasco, no final de semana. Carbonero também começará a partida, após ter iniciado no banco contra o Gigante da Colina.

Assim, o Inter começa a partida contra o Tricolor com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

