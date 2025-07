Fluminense abre conversas com Zenit para repatriar Nino

Em busca de reforços para a temporada, o Fluminense abriu uma nova frente de negociação, dessa vez com o zagueiro Nino, que atualmente está no Zenit. O clube reconhece a dificuldade do negócio, mas aposta no desejo do jogador em voltar ao Brasil.

Conforme noticiado pelo "ge", por parte dos russos, não há vontade de vender o zagueiro, que foi titular em todos os jogos na última temporada e tem contrato até junho de 2028. Nino chegou à Rússia em 2024, após cinco anos no Flu, onde conquistou a Libertadores, a Recopa e duas vezes o Campeonato Carioca.

O presidente Mario Bittencourt é quem está lidando com a negociação e entrou em contato diretamente com o atleta e seus representantes, que deram sinal verde para um avanço. O interesse deve ser oficializado nos próximos dias, quando o Tricolor enviará uma proposta. A boa relação da diretoria carioca com a russa é mais uma carta na manga para costurarem um acordo.

Mais sobre a janela do Fluminense

Marino Hinestroza em campo pelo Atlético Nacional (Foto: Reprodução)

Além do zagueiro, o Flu está com outras frentes abertas, entre atacantes e um meio-campista. O primeiro nome a aparecer foi de Hinestroza, do Atlético Nacional. O colombiano de 23 anos é o destaque do time e atua na mesma posição de Jhon Arias, inclusive na seleção da Colômbia. Contudo, a negociação está emperrada por divergência de valores.

— Hinestroza é um jogador que a gente monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo, com características parecidas com as do Arias. Por coincidência, é colombiano também. Então, obviamente, a gente está olhando, mas estamos olhando vários outros jogadores também. E não necessariamente vai ser um jogador que a gente vá comprar, pode ser um jogador que venha livre. Mas a gente vai com calma, vocês vão saber quando a gente fizer — comentou Mario Bittencourt na coletiva de despedida de Jhon Arias.

Outro jogador na mira do Tricolor é Vitinho, que já defendeu Botafogo e Flamengo, e estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Atualmente sem clube, uma proposta já foi enviada ao estafe do atleta, que chegaria sem custos ao Fluminense. Ele já trabalhou com Renato Gaúcho no Rubro-Negro e é bem avaliado pelo treinador. No entanto, segundo o "ge", o Flu concorre com outro clube árabe, que apresentou cifras superiores e consideradas distantes da realidade brasileira.

No meio de campo, o alvo é Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns. O time sul-africano foi um dos adversários do Flu no Mundial de Clubes e o brasileiro se destacou na partida, criando diversas chances e levando perigo à meta tricolor. Uma proposta já foi enviada, mas também há concorrência, dessa vez de um clube do Catar.

O nome mais recente é o de Santi Moreno, do Portland Timbers, dos Estados Unidos. O Fluminense fez uma proposta inicial de quatro milhões de dólares, rejeitada pelos norte-americanos. Apesar do impasse, as negociações seguem em curso.

