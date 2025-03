Cano celebra 100 gols pelo Fluminense e revela mudança de 2024 para 2025

Germán Cano chegou aos 101 gols marcados com a camisa do Fluminense e celebrou a marca após a vitória sobre o Caxias, na Copa do Brasil. O atacante revelou a receita de sua boa fase na temporada e reforçou que vem trabalhando muito para retomar o faro de goleador.

- Não me imaginava fazer história no Fluminense. Foi tudo muito rápido, mas acredito muito no trabalho. Competir e deixar um legado aqui. Com o passar do tempo, estou conquistando muitas coisas importantes. Agora é seguir fazendo história e deixar um legado. Fazer gols é muito difícil. Mas se você trabalha, tudo acontece. Esse é o caminho.

Após um 2024 com poucos gols, Cano revelou ter iniciado sua pré-temporada ainda em dezembro, durante suas férias na Argentina. O artilheiro afirmou que esse trabalho foi essencial para seu grande início em 2025.

- Você nunca deixa de acreditar no trabalho, no dia a dia, no que você pode fazer dentro de campo. No ano passado, foi um ano de aprendizado. Comecei a pré-temporada na Argentina com um preparador físico. Começamos a trabalhar intensamente todos os dias. Agora estou me sentindo muito bem dentro de campo, sem dores. O ano passado, foi um ano de aprendizado. Esse ano, comecei a fazer gols, a bola me procura novamente. Não tem muito mistério ou caminho. É trabalhar que as coisas acontecem.

No domingo (9), o Fluminense encara o Volta Redonda, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, Cano não tem presença garantida, uma vez que Mano Menezes pode optar por preservar o elenco diante de uma classificação encaminhada à final.

Germán Cano celebra gol marcado pelo Fluminense contra o Caxias (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

Cano na lista de artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Cano (101 gols)