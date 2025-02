Nesta quarta-feira (26), Fluminense e Águia de Marabá se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo marca o encontro entre equipes de realidades financeiras completamente opostas. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras conta com um dos elencos mais caros do país, o time paraense possui uma estrutura bem mais modesta.

A diferença salarial entre os clubes é gigantesca. O Fluminense tem uma folha mensal de aproximadamente R$ 10 milhões, valor 50 vezes maior do que os R$ 200 mil gastos mensalmente pelo Águia de Marabá. Para se ter uma ideia, o que o Flu paga em um mês cobriria quatro anos inteiros de salários do time paraense.

Mesmo com essa disparidade financeira, a Copa do Brasil é conhecida por suas zebras. A fase inicial do torneio é disputada em jogo único, e o Águia de Marabá terá a vantagem do mando de campo para tentar surpreender um dos gigantes do futebol brasileiro.

🏆 Premiação milionária na Copa do Brasil 2025

Além da oportunidade de eliminar um clube de Série A, o Águia de Marabá também busca a classificação por um motivo financeiro: a premiação. Apenas pela vaga na segunda fase, os clubes podem garantir de R$ 1 milhão a R$ 1,8 milhão, dependendo do grupo em que estavam inseridos.

Premiação das primeiras fases da Copa do Brasil 2025:

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão