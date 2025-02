Fluminense aplica sua maior goleada na história da Copa do Brasil

Com a vitória por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, o Fluminense aplicou sua maior goleada na história da Copa do Brasil. Canobbio, Cano (2x), Ignacio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna foram os autores dos gols.

Antes disso, as maiores goleadas do Fluminense na Copa do Brasil haviam sido em duas vitórias por 6 a 0 sobre o Vila Nova, em 2000, e contra o ADESG, em 2007. No entanto, a equipe de Mano Menezes impõe uma nova marca histórica.

Mas apesar do grande resultado, o Fluminense não conseguiu alcançar o feito de ter a maior goleada da história da Copa do Brasil. Essa marca pertence ao Atlético-MG, que aplicou 11 a 0 sobre o Caiçara, em 1991.

No entanto, o Fluminense igualou a marca do Flamengo e Vasco com a vitória pela maior diferença no torneio dentre os clubes cariocas. Em 1995, o Rubro-Negro derrotou o Kaburé, do Tocantins, por 8 a 0, enquanto o Cruz-Maltino venceu o Picos, em 1998, pelo mesmo placar.

Placar da histórica goleada do Fluminense sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Fluminense)

Fluminense entre na lista das maiores goleadas da Copa do Brasil

Atlético-MG 11 x 0 Caiçara – Copa do Brasil 1991

São Paulo 10 x 0 Botafogo-PB – 2001

Santos 10 x 0 Naviraiense – Copa do Brasil 2010

Internacional 9 x 1 Ji-Paraná – 1993

Flamengo 8 x 0 Kaburé – Copa do Brasil 1995

Portuguesa 8 x 0 Kaburé – Copa do Brasil 1997

Vasco 8 x 0 Picos – 1998

Bahia 8 x 0 Interporto – Copa do Brasil 2000

Fluminense 8 x 0 Águia de Marabá - Copa do Brasil 2025

Flamengo-PI 1 x 8 Corinthians – 2001

Santos 8 x 1 Guarani – Copa do Brasil 2010

Cruzeiro 7 x 0 Coríntians de Caicó – 2003

Flamengo 8 x 2 Maringá – Copa do Brasil 2023

Palmeiras 7 x 1 River-PI – 1997

Santos 7 x 1 Altos – Copa do Brasil 2019

Botafogo 7 x 1 Brasiliense – 2023