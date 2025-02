O Fluminense tem uma longa trajetória na Copa do Brasil, protagonizando vitórias marcantes, goleadas históricas e uma conquista emblemática no futebol nacional. Ao longo dos anos, o Tricolor das Laranjeiras viveu momentos inesquecíveis na competição. Confira os maiores jogos do Fluminense na Copa do Brasil!

Top 5 maiores jogos do Fluminense na Copa do Brasil

Fluminense 6 x 0 Vila Nova – Terceira fase (2000)

No dia 9 de maio de 2000, o Fluminense aplicou uma das maiores goleadas de sua história na Copa do Brasil ao derrotar o Vila Nova por 6 a 0, no jogo de volta da terceira fase.

Os gols foram marcados por Roger (2), Luiz Gustavo, Paulo César, Yan e Marco Brito. O resultado igualou a maior goleada do Tricolor no torneio e garantiu a classificação com um placar agregado de 7 a 1.

Fluminense 6 x 0 ADESG – Primeira fase (Copa do Brasil 2007)

Sete anos depois, o Fluminense voltou a registrar um 6 a 0 na Copa do Brasil. No dia 28 de fevereiro de 2007, na primeira fase do torneio, o Tricolor atropelou a ADESG, do Acre.

Os gols foram marcados por Alex Dias, Cícero, Thiago Neves (2), Thiago Silva e Lenny. Assim como em 2000, a goleada de 2007 também entrou para a história como uma das maiores do clube na competição.

Fluminense 5 x 3 CENE – Segunda fase (2006)

Em uma das partidas mais emocionantes da história do Fluminense na Copa do Brasil, o Tricolor venceu o CENE-MS por 5 a 3, no jogo de ida da segunda fase de 2006, disputado no estádio Morenão, em Campo Grande.

O time sul-mato-grossense chegou a abrir 3 a 1 no placar, mas o Fluminense reagiu e virou o jogo com gols de Marcão (2), Tuta, Romeu dos Santos e Dejan Petkovic.

O resultado foi crucial para a classificação do Flu, que confirmou a vaga na partida de volta.

Fluminense 1 x 0 Figueirense – Final (Copa do Brasil 2007)

O jogo mais importante da história do Fluminense na Copa do Brasil aconteceu no dia 6 de junho de 2007, quando o Tricolor conquistou seu primeiro e único título da competição.

Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1 no Maracanã, o Flu foi a Florianópolis e segurou o Figueirense, garantindo a vitória por 1 a 0, com um gol de Roger logo aos 3 minutos.

Com o título, o Fluminense conquistou uma vaga na Libertadores de 2008, onde faria uma campanha histórica chegando à final.

Fluminense 5 x 0 River-PI – Primeira fase (2019)

O Fluminense também protagonizou sua maior vitória fora de casa na história da Copa do Brasil ao derrotar o River-PI por 5 a 0, no dia 5 de fevereiro de 2019, em Teresina.

Os gols foram marcados por Luciano (2), Everaldo, Bruno Silva e Marlon, garantindo a classificação de forma incontestável.