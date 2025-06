Por onde anda Rafael Moura, ex-Corinthians e Fluminense?

Com seu físico imponente, presença de área e um faro de gol apurado, Rafael Moura marcou época no futebol brasileiro, ganhando notoriedade e o apelido de “He-Man”. Ex-atacante de diversos clubes importantes do país, como Corinthians, Fluminense, Internacional e Goiás, ele acumulou gols, títulos e momentos marcantes em uma trajetória profissional que durou quase duas décadas. Hoje, após pendurar as chuteiras, trilha novos caminhos no esporte. O Lance! te conta por onde anda Rafael Moura.

Início da carreira de Rafael Moura: de Minas aos primeiros gols no Paysandu

Natural de Belo Horizonte, Rafael Martiniano de Miranda Moura nasceu em 23 de maio de 1983. Começou a praticar futsal no Minas Tênis Clube aos oito anos, mostrando habilidade e potência física desde cedo. Passou pela base do Cruzeiro e, em 2000, profissionalizou-se no Villa Nova. Logo depois, retornou ao Atlético Mineiro, onde brilhou nas categorias de base e se destacou em competições internacionais.

Em 2003, subiu ao profissional do Galo, mas teve poucas oportunidades. Depois de rápida passagem pelo Vitória, uma grave lesão no pé o afastou dos gramados por quase um ano. Recuperado, foi para o Paysandu em 2005 e deslanchou: marcou 11 gols em 14 jogos no Campeonato Brasileiro, desempenho que chamou a atenção do Corinthians.

Corinthians, Fluminense e a ascensão no futebol brasileiro

Contratado pelo Corinthians em 2006, Rafael Moura rapidamente caiu nas graças da torcida. Estreou marcando gols no Campeonato Paulista e ganhou o apelido de “He-Man” por sua força física e raça em campo. Apesar de um momento conturbado do clube, o atacante deixou sua marca com 16 gols em 50 jogos.

Em 2007, foi negociado com o Fluminense, onde viveu uma das fases mais importantes da carreira. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da Copa do Brasil. Posteriormente, teve rápida experiência no Lorient, da França, mas uma lesão o afastou por seis meses, e ele voltou ao futebol brasileiro.

Passagens de destaque: Atlético-PR, Goiás e o retorno triunfal ao Fluminense

Em 2008, assinou com o Atlético Paranaense e brilhou novamente. Foi eleito craque do Campeonato Paranaense de 2009, terminando como artilheiro da competição com 14 gols. No Brasileirão, no entanto, acabou afastado por problemas com a diretoria.

No Goiás, entre 2009 e 2010, Rafael Moura viveu talvez seu auge técnico. Foi artilheiro da Copa Sul-Americana com oito gols, ajudando o clube a chegar à final da competição. Tornou-se ídolo da torcida esmeraldina e consolidou sua fama de atacante decisivo.

O destaque no Goiás lhe garantiu um retorno ao Fluminense em 2011. O atacante teve papel importante nas campanhas do Brasileirão de 2011 e no Carioca de 2012, marcando o gol do título estadual sobre o Botafogo. Também integrou o elenco campeão brasileiro de 2012.

Internacional, Figueirense e os últimos anos no futebol

Em 2012, Rafael Moura foi contratado pelo Internacional. Embora tenha enfrentado críticas por perder algumas chances claras de gol, foi artilheiro do time em 2014 e marcou um gol decisivo contra o Santa Fe pela Libertadores de 2015, garantindo o Colorado na semifinal.

Após passagem pelo Figueirense em 2016, onde se destacou na Copa Sul-Americana com três gols contra o Flamengo — ampliando seu status como “carrasco” do Rubro-Negro —, retornou ao Atlético Mineiro em 2017. Lá, voltou a marcar contra o Flamengo e reforçou sua fama contra o rival carioca.

Em 2019, acertou nova passagem pelo Goiás, onde foi novamente bem recebido pela torcida. Sua última experiência como profissional foi no Botafogo, em 2021, já aos 38 anos.

Por onde anda Rafael Moura?

Em agosto de 2022, Rafael Moura anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. Desde então, tem se dedicado ao beach tennis, esporte que vem ganhando popularidade no Brasil. Com a mesma competitividade que levava aos campos, He-Man agora disputa torneios nas areias.

Além disso, mantém presença ativa nas redes sociais, compartilhando momentos familiares, treinos e eventos esportivos. Embora longe dos gramados, Rafael Moura continua conectado ao universo esportivo e segue sendo lembrado com carinho por torcedores, especialmente do Goiás e do Fluminense, onde viveu seus momentos mais marcantes.

Clubes em que Rafael Moura atuou