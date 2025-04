Árbitro relata ofensas de estafe do Fluminense após derrota

O Fluminense reclamou muito de um possível pênalti no colombiano Jhon Arias nos últimos minutos do clássico com o Botafogo, no último sábado (26), vencido pelo Glorioso por 2 a 0. Os protestos de dirigentes e parte do estafe do clube foram parar na súmula da partida.

A arbitragem do Clássico Vovô ficou por conta de Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ). No documento do jogo, ele relatou insultos do vice-presidente Mattheus Montenegro já na região de zona mista, perto do acesso aos vestiários e salas de imprensa do Estádio Nilton Santos.

- Após o encerramento da partida, na zona mista e enquanto a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, o sr. Mattheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, proferiu de forma agressiva as seguintes palavras: "Lá você marcou penal, aqui não. Tá de sacanagem!". Ainda na zona mista, haviam duas pessoas com credenciais e trajando camisas do Fluminense, que não puderam ser identificadas pela arbitragem e tampouco pelo delegado da partida, sendo que uma delas proferiu de forma agressiva as seguintes palavras: "Ladrão, filho da *** Ladrão! Ladrão! Quadrilha!"- escreveu Bruno Arleu.

Felipe Melo reclama de lance polêmico em Botafogo x Fluminense: 'Não é clubismo'

Relembre o lance

Já nos acréscimos, perto dos 47 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo ainda vencia por 1 a 0, Jhon Arias ficou com sobra de Alexander Barboza, ajeitou para a perna direita e foi ao chão após contato do volante Gregore. Bruno Arleu acompanhava a jogada de perto e mandou seguir.

Lance entre Arias e Gregore nos acréscimos do Clássico Vovô (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Pouco tempo depois, o Fluminense errou na saída de bola e deu ao Botafogo a chance do segundo gol. Savarino arrancou sozinho pelo meio, em velocidade, saiu frente a frente com Fábio e finalizou no canto direito para dar números finais no Estádio Nilton Santos.