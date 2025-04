O Fluminense assistiu o Botafogo e foi dominado pelo rival no primeiro clássico que fez nesta edição de Campeonato Brasileiro. Em dois tempos distintos, o Tricolor até que ensaiou uma reação para empatar, mas foi insuficiente.

Ao todo, o Botafogo finalizou 15 vezes, sendo oito no primeiro tempo, enquanto Fluminense deu um único chute. Já na etapa final, o Tricolor tentou igualou as ações para tentar diminuir o prejuízo e teve o mesmo número de finalizações que o rival: sete.

Os dados podem ser explicados com o espaçamento que o Fluminense apresentou no clássico. Muita das vezes, a equipe demorou para encurtar e fez com que o Botafogo tivesse liberdade para jogar com velocidade. O Tricolor passou grande parte da partida correndo atrás do adversário.

- O nosso time ficou espalhado, o nosso time deu muito espaço para a equipe do Botafogo. Como eu falei, são jogadores acima da média, rápidos, que ocupam bastante espaço. A gente demorou para diminuir o homem da bola. Toda vez que a gente tentava diminuir, eles já tinham levantado a cabeça e achavam um companheiro. A gente ficou correndo atrás do tipo do Botafogo o tempo todo. Ao invés de a gente desgastar o Botafogo, o Botafogo nos desgastou - analisou Renato.

Após a derrota, a primeira na "Era Renato Gaúcho", o técnico criticou a postura do Fluminense. O comandante reconheceu que o Botafogo foi superior.

- A gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu ao Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para empatar ou mesmo até virar a partida. Então, o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória.

Fluminense conheceu a primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

O Fluminense volta a campo para enfrentar a Aparecidense, na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.