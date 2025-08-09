Vidente prevê derrota de gigante do futebol brasileiro no Brasileirão

O Brasileirão vai pegar fogo neste final de semana, e já começa com grandes jogos neste sábado (8). Um vidente analisou os jogos e previu a derrota de um gigante do futebol brasileiro: o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras encara o Bahia na Arena Fonte Nova.

De acordo com o vidente Maurício, do canal Fanáticos, o Bahia tem cartas melhores para o jogo contra o Fluminense. O duelo acontece na Arena Fonte Nova, neste sábado (9), às 21H (de Brasília).

-As cartas mostram um Bahia muito seguro, com a bola, apresentando muito perigo e com finalizações muito bem executadas - começou o vidente.

- Não vejo empate nesse jogo. As cartas mostram um Bahia muito forte diante do Fluminense e o time baiano vai vencer o jogo - completou sobre o jogo do Brasileirão.

Taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Como chegam e prováveis escalações de Bahia x Fluminense no Brasileirão

O Tricolor baiano tem 29 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Brasileirão, enquanto o time carioca é o nono, com 23.

Depois de um empate sem gols contra o Sport no último sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Bahia também ficou no 0 a 0 diante do Retrô, na última quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o resultado foi suficiente para o Tricolor se classificar para as quartas de final da competição. Por isso, a missão da equipe neste sábado é voltar a marcar para tentar chegar aos 32 pontos e selar a melhor campanha do clube no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos.

Sem suspensos para a partida, Rogério Ceni deve jogar com força máxima no Brasileirão, já que usou um time misto no duelo contra o Retrô. As únicas ressalvas são Kanu, Erick e Erick Pulga, que seguem em recuperação de lesão.

Já o Flu vive um momento de recuperação depois de superar a ressaca pós-Mundial. Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos - com direito à classificação contra o Inter na Copa do Brasil e retomada no Brasileirão diante do Grêmio - o Tricolor das Laranjeiras vai tentar manter a boa fase para se aproximar ainda mais do G-6.

O técnico Renato Gaúcho, contudo, pode poupar algumas peças por conta da maratona de jogos, já que a equipe volta a campo nesta terça-feira para enfrenta o América de Cali, na Colômbia, pelas oitavas da Sul-Americana. O Fluminense também tem alguns desfalques por lesão, como Thiago Silva, Ignácio e Fuentes, além do suspenso Samuel Xavier. Por isso, é provável que Renato coloque alguns atletas formados na base durante a partida para rodar o elenco.