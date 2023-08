Em casa, o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo. Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho assume a vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. Já o Tricolor Carioca, com 31 pontos, segue no G4, mas na 4ª colocação, e pode ser ultrapassado por Palmeiras e Red Bull Bragantino, que jogam nesta segunda-feira, contra Cruzeiro e Vasco, respectivamente. VEJA OS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA NO PLAYER ACIMA.