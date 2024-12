Fluminense e Vitória conversam por Lucas Arcanjo, mas detalhe emperra operação; entenda

O Fluminense aceitou o pedido do Vitória por um milhão de euros (R$ 6 milhões) pela contratação de Lucas Arcanjo, mas a operação emperra em um detalhe. Segundo o Lance!, o Tricolor propôs o parcelamento do valor, mas o clube baiano exigiu uma fiança bancária para dar prosseguimento ao negócio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em entrevista ao portal "A Tarde", Fábio Mota, presidente do Leão, afirmou que estava exigindo garantias financeiras dos cariocas. O mandatário chegou a dizer que a negociação poderia ser encerrada caso não visse uma solução.

- Quando a gente vai comprar, a gente dá a garantia, quando a gente vai vender a gente quer a garantia do recebimento, então eu disse ao Fluminense que se eu vender o Lucas Arcanjo, independente de lista de jogador, a gente precisa ter uma garantia e o Fluminense tem dito que não consegue ter a garantia bancária, então a história de venda para Lucas deixou de existir.

continua após a publicidade

O Fluminense discorda da necessidade da fiança bancária, pois o clube não sofreu nenhuma punição ou processo da Fifa nos últimos cinco anos. Além disso, os cariocas cumpriram com os compromissos de compras realizados nas últimas janelas de transferências.

Nesse período, o clube carioca pagou dívidas de aproximadamente 30 milhões de reais à Fifa e entende que essa prática não é praxe no mundo do futebol. Caso aceitasse as condições do Vitória, o Tricolor ainda teria que arcar com custos extras.

continua após a publicidade

Os cariocas argumentaram que essa prática também não é comum quando clubes europeus compram jogadores no Brasil, uma vez que não dão nenhuma garantia bancária. Com isso, a negociação está emperrada.

Apesar do detalhe, o Fluminense segue conversando com o Rubro-Negro visando encontrar um denominador comum do ponto de vista jurídico e financeiro para destravar a operação. Os cariocas enxergam Lucas Arcanjo como o futuro substituto de Fábio no gol.