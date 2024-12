Fluminense oficializa proposta ao Palmeiras por Zé Rafael

O Fluminense oficializou uma proposta ao Palmeiras pela contratação do meia Zé Rafael para a próxima temporada. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Tricolor está em contato com o entorno do atleta para acertar questões burocráticas, como tempo de contrato e salário. Aos 31 anos, o atleta é visto como uma das prioridades para reforçar o meio-campo da equipe de Mano Menezes.

Neste ano, Zé Rafael viveu sua temporada com menos minutos em campo com a camisa do Palmeiras desde que foi contratado pelo Verdão, em 2019. Apesar do contrato até dezembro de 2026, o clube está disposto a negociar o atleta caso entenda que uma oferta seja interessante.

Pilar do técnico Abel Ferreira no passado, o meia perdeu espaço com a chegada de Aníbal Moreno e pode reencontrar espaço no Fluminense. No Tricolor, o jogador de 31 anos disputaria vaga com Bernal, Martinelli e Nonato, mas podendo jogar mais avançado em determinadas situações.

O clube carioca busca reforçar o elenco visando cinco competições em 2025: Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Além de Zé Rafael, o Time de Guerreiros monitora outros nomes em diversas posições no mercado.

