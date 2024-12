O que se sabe sobre a negociação entre Fluminense e Richarlison?

O atacante Richarlison é o maior sonho do Fluminense na janela de transferências para a próxima temporada. No entanto, o Tricolor encara uma negociação complicada, visto que o atleta possui contrato com o Tottenham até junho de 2027.

Em coletiva concedida na última segunda-feira (16), Mário Bittencourt esclareceu em que pé está a operação pelo centroavante. O presidente não escondeu o otimismo e deu detalhes sobre uma conversa com o jogador.

Como estão as conversas entre Fluminense e Tottenham?

O mandatário do Fluminense afirmou que já fez um contato formal com o Tottenham em busca da contratação de Richarlison. Mário Bittencourt revelou o que está em jogo para ambas as partes e que o negócio pode ser lucrativo para os dois clubes.

- Todos os jogadores que pensamos em trazer ao longo da gestão fomos sempre confiantes. A gente acredita que o projeto que a gente pode entregar, por estar no Mundial, pode interessar ao atleta e ao clube (Tottenham). O otimismo é pelo projeto que a gente possa recuperar seu brilhantismo e o clube ter uma conquista financeira em uma futura venda. Não há negociação financeira nesse momento. Temos ativos interessantes, que interessam a clubes estrangeiros. Isso pode entrar como parte da operação. Não tem nada concreto, mas clubes ingleses fazem consultar e talvez tenhamos coisas boas para oferecer. Ainda é muito embrionário a discussão. O Tottenham respondeu que está aberto a ofertas, que é um jogador importante, mas que momentaneamente não têm interesse em negociar.

O Tricolor busca um empréstimo por um ano de Richarlison, que seria o grande astro da equipe na disputa do Mundial de Clubes. O Tottenham não está na competição, que é vista como uma vitrine para o mundo.

Como foi a conversa entre Mário e Richarlison?

Mário Bittencourt revelou ter conversado com Richarlison por ligação telefônica e deu detalhes do papo com o atacante do Tottenham. O mandatário afirmou que montou uma operação para contar com ele no Fluminense por conta da esperança dada pelo atleta.

- Eu falei com ele diretamente e ele não disse "não". Ele ama o Fluminense, mas ele disse pra conversar com o clube. Disse que se a gente conseguir montar uma operação e for do desejo dele e do clube, que ele viria para o Brasil vestir a nossa camisa.

Nesse momento, Richarlison está focado na recuperação de uma lesão muscular que o afasta dos gramados há meses. O atacante sofreu sua segunda lesão na temporada e não vem conseguindo ter sequência na equipe.