Vidente crava tropeço de dois gigantes na rodada do Brasileirão: ‘Dificuldade’

O Brasileirão promete ser agitado neste final de semana, e domingo teremos um confronto de gigantes: Internacional x Flamengo no Estádio Beira-Rio. A bola rola às 18h30, e um vidente já fez uma previsão ousada para a partida decisiva.

Segundo o vidente do canal Fanáticos, o empate deve prevalecer no placar pelo Brasileirão, apesar do Internacional vir com time estruturado e cartas melhores do que o Flamengo. Se algum time for vencer, será o Colorado, mas ambos devem tropeçar.

O internacional deve poupar boa parte dos seus titulares pensando na partida de volta da Libertadores. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0. Empatar com o time reserva do Colorado seria considerado um tropeço para o Fla, que almeja o título, enquanto empatar em casa no Brasileirão, para o Inter, é sempre um resultado ruim.

Taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Como chegam os times para o duelo no Brasileirão

Com a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo na próxima quarta-feira (20), o Internacional deve usar time reserva contra o mesmo Rubro-Negro neste domingo (17) pelo Brasileirão. Pelo menos é o que indicou o treino fechado da manhã desta sexta (15) no CT Parque Gigante. Pelo que apurou o Lance!, nenhum titular participou das atividades com bola no gramado.

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida do torneio continental, as duas equipes se reencontram pelo Brasileirão. O time gaúcho é 11ª, com 24 pontos. O carioca, lidera, com 40 pontos.

O meia De La Cruz voltou a trabalhar com o grupo e está à disposição de Filipe Luís para jogar na partida entre Flamengo e Internacional. O jogador não tem inflamação no joelho. A semana do uruguaio foi considerada positiva.

Em conversa informal com a imprensa, o médico do Flamengo, o doutor Sassaki, contou que Emerson Royal é dúvida para o jogo de domingo (17), mas tem a possibilidade de entrar em campo na quarta-feira (20). O lateral-direito sofreu um estiramento do ligamento central do tornozelo. Não teve ruptura.

Outros jogadores citados pelo médico do Flamengo foram Danilo e Erick Pulgar. O lateral-direito faz atividades com o grupo e o treino de sábado (16) vai definir se o jogador poderá entrar em campo. As chances são boas do atleta enfrentar o Internacional pelo Brasileirão.