Campeão mundial pelo Flamengo enaltece momento de Léo Ortiz e Léo Pereira

Um dos pilares do Flamengo, do técnico Filipe Luís, é a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Titulares na defesa rubro-negra, os jogadores, além de dar conta do recado no sistema defensivo, também estão fazendo bonito no ataque. Mozer, zagueiro campeão mundial em 1981, enalteceu o momento dos flamenguistas.

- O sistema defensivo do Flamengo está bem, graças a Deus. Tem contribuído bastante. Defensivamente, a equipe melhorou muito e ofensivamente eles estão tendo uma participação muita positiva em gols. Agora tivemos uma situação bastante positiva com o Léo Ortiz e Léo Pereira, que estão fazendo gols. É continuar trabalhando bem - disse Mozer, durante evento na Gávea, sede social do Flamengo, para o Lance! e outros veículos de imprensa.

Léo Ortiz e Léo Pereira com a taça da Supercopa do Brasil do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Léo Ortiz e Léo Pereira vem decidindo jogos do Flamengo. Contra o Mirassol, na última partida do time carioca pelo Brasileirão, Léo Pereira abriu o placar. Já contra o Atlético-MG, também pela competição nacional, Ortiz balançou a rede.

Importância na Libertadores da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira

No confronto contra o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, os zagueiros não marcaram gols, diferentemente do que fizeram na fase de grupos. No entanto, dificultaram ao máximo as jogadas coloradas. Aliás, no Maracanã, eles não sofreram dribles e não cometeram faltas contra a equipe gaúcha.

Reconhecimento na Seleção: Léo Pereira espera receber oportunidade

O reconhecimento pelo belo trabalho de Léo Ortiz e Léo Pereira é notório entre os torcedores do Flamengo. Na Seleção Brasileira, Ortiz vem recebendo oportunidades, e deve estar na lista de Ancelotti na próxima convocação. A expectativa, agora, é por uma oportunidade para o companheiro.

Após o jogo contra o Internacional, Ortiz revelou estar na torcida pela convocação de Léo Pereira.

- Torço muito por ele, tive oportunidade (na Seleção), espero que tenha mais. Ele não teve, mas torço muito. É um cara que merece e não é de hoje. Está entre os principais zagueiros do futebol brasileiro há alguns anos - disse o defensor rubro-negro.

