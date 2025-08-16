Ex-Flamengo é sincero sobre time de Filipe Luís: ‘Eu jogaria fácil’

Um ex-jogador do Flamengo foi sincero sobre a equipe de Filipe Luís e o elenco de 2025 do Rubro-Negro. Ele avaliou que teria vaga 'com tranquilidade' na verdadeira seleção que o Flamengo montou para essa temporada.

Com certeza muitos rubro-negros se lembram com muito carinho desse jogador que falou isso: Renato Abreu. O meio-campista se notabilizou pelos gols de falta e de fora da área que marcou com a camisa do Flamengo.

- Não só eu. Obina, Léo Moura, Juan. Eu jogaria até de maneira diferente. Tinha facilidade de jogar pelo lado, ou mais avançado. Hoje o Flamengo está bem estruturado. Disputaria posição com alguém? Talvez. Mas jogaria facilmente, com certeza - em entrevista ao jornalista Rock Hudson.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Por onde anda Renato Abreu, ex-meia de Flamengo e Corinthians?

Carlos Renato de Abreu, mais conhecido como Renato Abreu, nasceu em São Paulo, no dia 9 de junho de 1978. Começou sua trajetória no futebol nacional em Santa Catarina, como atacante do Marcílio Dias. Teve passagens por Joinville, União Barbarense e Guarani, se destacando com dois gols marcados contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil de 2001. A performance lhe rendeu a ida ao Corinthians, clube pelo qual conquistou títulos como o Paulistão e a Copa do Brasil. O Lance! te conta por onde anda Renato Abreu.

Apesar dos títulos, Renato Abreu não se firmou como titular no Timão, o que abriu espaço para sua chegada ao Flamengo em 2005. No Rubro-Negro, viveu o auge da carreira. Com um potente chute de média e longa distância, logo virou referência em cobranças de falta e caiu nas graças da torcida. Foi artilheiro da equipe em duas temporadas e peça-chave na conquista da Copa do Brasil de 2006.

O meia atuou em 271 partidas pelo Flamengo e marcou 73 gols — sendo o terceiro maior artilheiro do clube no século XXI até ser ultrapassado por Gabigol em 2021. Também conquistou títulos estaduais, como o Carioca de 2007 e 2011, e a Taça Guanabara. Ainda se destacou por sua regularidade: em 2006, participou de 59 dos 68 jogos do clube.

Entre 2007 e 2010, Renato teve passagens de sucesso pelos Emirados Árabes, atuando por Al-Nasr e Al-Shabab. Em 2010, voltou ao Flamengo com status de líder e referência. Viveu uma segunda passagem importante, mesmo em um time instável, e em 2011 chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, já com 33 anos, para o Superclássico das Américas.

Depois de deixar o Flamengo em 2013, Renato Abreu assinou com o Santos. No Peixe, teve uma passagem discreta e, ao fim da temporada, decidiu encerrar oficialmente sua carreira como jogador profissional.

Após pendurar as chuteiras, Renato Abreu se manteve ligado ao futebol. Participou de partidas festivas, eventos do Flamengo e também se envolveu com projetos sociais voltados à formação de jovens atletas. Em entrevistas recentes, revelou que passou a cuidar mais da saúde e do convívio com a família, especialmente após descobrir um problema cardíaco ainda em atividade, em 2012, o qual foi corrigido por cirurgia.

Hoje, Renato Abreu vive no Rio de Janeiro e é presença constante em programas esportivos e eventos ligados ao Flamengo. Também já demonstrou interesse em seguir carreira fora das quatro linhas, seja como dirigente ou treinador. Embora não tenha assumido cargo técnico até o momento, seu nome permanece presente entre os torcedores, principalmente pelo legado construído no clube da Gávea.