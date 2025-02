Wesley, do Flamengo, provoca Botafogo após conquista da Supercopa do Brasil

O Flamengo teve uma grande atuação na vitória por 3 a 1 diante do Botafogo no domingo (2), que coroou a conquista da Supercopa do Brasil em Belém (PA). Após a partida, o lateral-direito Wesley, um dos destaques em campo, aproveitou para provocar o rival carioca.

Léo Ortiz enaltece 'show' do Flamengo e agradece carinho da torcida em Belém

- Eles ganharam Libertadores e Brasileiro, que o Flamengo já tem. Vieram para a Supercopa e a gente mostrou quem é o melhor. Falaram que eles eram melhores que a gente em 2019. A prova foi hoje: a gente saiu com a taça - disse o jogador.

Entenda o cenário

Com as conquistas do Alvinegro da Libertadores e do Brasileirão no ano passado, torcedores de ambas as equipes brincam sobre qual time é melhor: Flamengo de 2019 ou Botafogo de 2024. Assim, Wesley respondeu.

Wesley em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo

A partida começou debaixo de muita chuva e com o Flamengo tendo mais a posse de bola e a iniciativa de jogo. Wesley, pela direita, era a melhor opção ofensiva, Gerson procurava organizar o meio-campo, e Bruno Henrique era bastante visado na frente. Coube ao Botafogo se defender e tentar explorar os contragolpes, em especial com Igor Jesus.

Mas o gramado pesado era prenúncio de que a equipe que tivesse o controle de jogo sairia na frente. E foi o que aconteceu. Aos 10 minutos, Bruno Henrique foi lançado na entrada da área pela esquerda e foi derrubado por Lucas Halter. Pênalti, que o próprio Bruno Henrique bateu dois minutos depois para abrir o marcador.

O gol inflamou o Estádio Mangueirão, tomado em sua maioria por torcedores do Flamengo. Mas a festa da torcida durou três minutos. Com a chuva cada vez mais forte e as poças d'água chamando mais a atenção do que o futebol, o árbitro Ramon Abatti Abel reuniu os capitães e suspendeu a partida. O jogo ficou parado por 1h12min.

Quando a decisão da Supercopa do Brasil foi retomada, o Flamengo seguiu dominante. E precisou de apenas quatro minutos para ampliar o placar. Aos 19, Michael deu ótimo passe na direita para Bruno Henrique, que chutou no ângulo direito de John para marcar 2 a 0.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Dali até o fim do primeiro tempo, o que se viu foi um Flamengo jogando fácil, trocando passes e buscando ampliar o marcador. Perdido, o Botafogo tentava a qualquer custo sair do seu campo de defesa. Rossi encerrou a etapa inicial sem precisar fazer uma única defesa.

No segundo tempo o jogo se desenvolveu mais parelho, mas ainda assim com o Flamengo tendo as melhores chances. Michael teve uma boa oportunidade aos 20, mas chutou por cima. Ao Botafogo, coube tentar os avanços pelos flancos, em especial com Savarino, ou o chuveirinho na área, quando o zagueiro Alexsander Barboza quase virou atacante. Assim, deu chance ao erro: aos 37, Lucas Halter se atrapalhou no domínio, Michel Araújo roubou a bola e chutou para fazer 3 a 0. Patrick de Paula, aos 41, descontou. Mas aí a Supercopa Rei já estava definida.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real