Marcos Braz se manifesta após conquista do Flamengo

Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, se manifestou nas redes sociais na noite do último domingo (2) após o título do clube carioca da Supercopa do Brasil. Através de uma postagem nas redes sociais, o antigo vice-presidente de futebol do Rubro-Negro celebrou a nova taça conquistada pelo time.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís vê Flamengo ‘impecável’ na Supercopa do Brasil

➡️ Após estreia com título no Flamengo, Danilo elogia o futebol brasileiro

Em um vídeo publicado no X, antigo Twitter, Braz parabenizou o técnico Filipe Luís, todo o elenco de jogadores e a nova diretoria do Flamengo. Ele deixou o cargo de vice-presidente de futebol do clube em 2024, antes mesmo do resultado das eleições na Gávea, que elegeram Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", da chapa contrária, como novo presidente.

- É Flamengo campeão gente. Não mudou nada não. Parabéns ao Filipe Luís, a todos os jogadores, sem exceção, e a nova diretoria. Vamos que vamos. Esse time, esse elenco merece. Tamo junto - disse o antigo dirigente do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conquista da Supercopa do Brasil

Com show de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (2), e conquistou pela terceira vez o título da Supercopa do Brasil, agora chamada Supercopa Rei. O atacante rubro-negro marcou dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo anotou o terceiro na reta final. No fim do jogo, Patrick de Paula descontou para o Glorioso.