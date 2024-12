‘Voltar ainda mais forte’, diz Pedro, atacante do Flamengo

Pedro desfalcou o Flamengo na reta final da temporada de 2024. O atacante se recupera de lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida quando estava a serviço da seleção brasileira na data Fifa de setembro passado. Na tarde de domingo (15), o jogador esteve no Maracanã, para a despedida de Adriano Imperador, e falou sobre o tratamento da contusão.

- Estou me recuperando. Tem três meses e meio da cirurgia. Graças a Deus, a recuperação está bem avançada. A gente sabe que não tem como antecipar a volta, por conta da cicatrização. Mas está indo muito bem - iniciou Pedro.

- Estou tendo um tempo muito bom com a minha família também, com as minhas princesas (as filhas). Isso tem me dado força. Como eu falo: Deus é bom o tempo todo, ele sabe do tempo para as coisas acontecerem. Então, estou tratando para voltar ainda mais forte do que como estava neste ano - completou.

Pedro faz tratamento no Ninho do Urubu

Enquanto alguns jogadores aproveitam o período de férias, Pedro precisa ir ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, para realizar trabalhos de recuperação, até mesmo na academia.

Como foi a lesão de Pedro?

Pedro se machucou no último dia 4 de setembro, durante um treinamento pela Seleção Brasileira, em Curitiba. Na ocasião, o atacante do Flamengo sentiu dor, ao fazer um movimento, quando nem mesmo dividia a bola com algum companheiro. A tendência é que o atacante volte a jogar entre março e abril do próximo ano.

Pedro vinha fazendo um grande ano pelo Flamengo e, quando se machucou, era o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. O atacante encerrou a temporada com o total de 30 gols, além de oito assistências.