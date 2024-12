Flamengo vence Boca Juniors com emoção até o fim pela BCLA 2024

O Flamengo venceu o Boca Juniors por 70 a 69, neste domingo (15), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA). A partida foi emocionante. O time argentino teve a chance de empatar a partida no último segundo, mas não aproveitou o lance livre, e o Rubro-Negro terminou vencedor.

Com o resultado, o Flamengo lidera o Grupo B, que conta com Boca Juniors e Toros de Chiriquí, do Panamá. O Rubro-Negro busca o segundo título da competição, que já conquistou em 2021, mas amarga três vices, sendo o último na edição passada, para o Quimsa, da Argentina.

🏀 COMO FOI O JOGO?

O Rubro-Negro começou melhor e abriu 11 a 8. Logo depois, o Boca reagiu, buscou a virada e foi para o segundo quarto ganhando por 22 a 20. Na sequência, o time argentino continuou melhor e conseguiu nove pontos de vantagem. O Flamengo respondeu e passou a frente, com 10 pontos seguidos, mas perdeu a liderança no final, após cesta de Martín Cuello: 35 a 33.

Na volta do intervalo, o Boca Juniors marcou os primeiros pontos, mas o Flamengo melhorou e dominou o terceiro quarto, principalmente pelas atuações de Guilherme Deodato e Shaquille Johnson, que fizeram 16 pontos, cada. O Rubro-Negro foi para o último período na frente (54 a 50) e manteve a liderança até o minuto final, mas os argentinos reagiram e viraram para 68 a 67.

Shaquille Johnson, do Flamengo, sobe para marcar dois dos 16 pontos dele sobre o Boca Juniors (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Gustavo de Conti, técnico do Flamengo, pediu tempo para armar um novo ataque, que deu certo. Tayavek Gallizzi apareceu livre no garrafão do Boca e anotou dois pontos para o time carioca. O Boca foi para o ataque, mas, após a "andada" de José Vildoza, a bola voltou ao Flamengo, faltando dois segundos e meio. Gui Deodato sofreu falta: acertou o primeiro e errou o segundo de propósito, para tentar pegar o rebote, mas não deu certo.

Com nova oportunidade, o time do Boca Juniors armou a jogada para Andrés Ibarguen, cestinha da partida com 20 pontos, decidir o jogo. O pivô sofreu falta, faltando nove décimos de segundo. Com a chance do empate, Ibarguen acertou o primeiro lance, mas errou o segundo, dando a vitória para o Flamengo por 70 a 69.

Gui Deodato chuta o lance livre para marcar o último ponto do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo só voltará à quadra na terça-feira (17), para encarar o Toros de Chiriquí, novamente no ginásio do Tijuca Tênis Clube, às 19h40m (de Brasília). O Boca Juniors encara os panamenhos nesta segunda-feira (16), no mesmo local e também no mesmo horário.