A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Cusco, nesta semana, carimbou o grande momento da equipe de Leonardo Jardim na fase de grupos da Libertadores. Com a classificação às oitavas de final já garantida antes mesmo da partida, o treinador optou por rodar o elenco e dar oportunidades a atletas reservas ou que vinham sendo pouco utilizados. Um deles foi o zagueiro Vitão, que falou com exclusividade ao Lance! sobre a atuação.

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Reforço rubro-negro para essa temporada, Vitão enalteceu o desempenho do Flamengo no Maracanã. Além disso, o defensor ressaltou a importância de o time carioca terminar a fase de grupos com a melhor campanha, garantindo a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

— Graças a Deus conseguimos vencer bem essa partida e encerrar da melhor forma a fase de grupos. O elenco sabia da importância de fazer uma primeira fase positiva. Ter uma das melhores campanhas era uma meta nossa, e conseguimos alcançá-la. Enfrentamos altitude, jogos difíceis fora de casa, mas, mesmo assim, o time conseguiu fazer o que se espera dele. Mas não pode parar por aqui. Temos a fase de mata-mata no restante do ano e precisamos seguir no mesmo ritmo para chegar ao nosso objetivo final — analisou Vitão, em entrevista ao Lance!.

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Vitão durante vitória do Flamengo na Libertadores (Foto: Affonso Andrade/Agencia F8/Folhapress)

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Vitão diz como Flamengo pode superar desfalques no Brasileirão

Após a partida contra o Cusco, o Flamengo encara o Coritiba neste sábado, pelo Brasileirão. Para voltar ao caminho das vitórias após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o Rubro-Negro terá de lidar com os desfalques causados pelas convocações para a Copa do Mundo. Apesar disso, o elenco robusto da equipe carioca conta com peças suficientes para buscar o triunfo. Esse é o pensamento de Vitão.

— Com certeza é mais um jogo importante na nossa sequência no Brasileirão. Estamos vindo de uma derrota, então é importante dar essa resposta já na próxima partida. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco muito forte, com jogadores de muita qualidade. Temos muitas opções exatamente para momentos como esses. O Coritiba é um adversário forte, vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas vamos para o Maracanã neste sábado em busca dos três pontos e para nos aproximarmos da liderança, que é o nosso objetivo — afirmou o zagueiro do Flamengo.

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Confira os números de Vitão com a camisa do Flamengo

13 jogos (10 titular) 94% de acerto no passe 45.2 passes certos por jogo 3 passes decisivos 0.5 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.1 cortes por jogo 2.0 bolas recuperadas por jogo 57% de eficiência nos duelos 2.2 duelos ganhos por jogo 63% de eficiência nos duelos aéreos 0.7 faltas por jogo 2 cartões amarelos

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