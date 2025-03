O coração de Vini Jr. é todo do Flamengo! Mesmo de longe, o ex-rubro-negro fez questão de demonstrar seu apoio ao clube que o projetou e aos seus antigos companheiros. O craque do Real Madrid publicou uma imagem assistindo ao clássico dos milhões e exaltou o autor do gol flamenguista, Bruno Henrique.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique recebeu um passe de Arrascaeta na grande área do Vasco e bateu na saída de Léo Jardim para empatar o duelo pelo Flamengo. Com isso, o atacante deixou o Rubro-Negro mais próximo da decisão do estadual. O gol gerou grande polêmica em relação à posição de impedimento.