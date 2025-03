Com o gol marcado contra o Vasco no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, Bruno Henrique chegou aos 100 gols marcados pelo Flamengo. No entanto, o camisa 27 segue sendo o 3º maior artilheiro do clube no Século XXI.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique recebeu um passe de Arrascaeta na grande área do Vasco e bateu na saída de Léo Jardim para empatar o duelo pelo Flamengo. Com isso, o atacante deixou o Rubro-Negro mais próximo da decisão do estadual.

Embora tenha chegado no centésimo gol, Bruno Henrique segue atrás de Pedro (135) e Gabigol (161). Ainda assim, o atleta trabalha para chegar na lista dos 15 maiores artilheiros do Flamengo e ultrapassar Durval, que balançou as redes 124 vezes pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

No início de ano, Bruno Henrique vem aproveitando a ausência de Pedro, que se recupera de lesão, e ocupa a titularidade no Flamengo. O atleta já marcou cinco gols na temporada, sendo dois na decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo.

Além disso, o camisa 27 é um dos maiores atletas da história do Rubro-Negro com 14 títulos conquistados ao lado de Arrascaeta. O atleta deixou para trás nomes históricos do clube, como Zico, Gabigol e Júnior.

continua após a publicidade