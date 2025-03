Rebeca Andrade é homenageada por Anitta em último show de turnê

No último fim de semana de Carnaval, Rebeca Andrade, uma das maiores estrelas da ginástica artística brasileira, foi homenageada por Anitta durante o bloco que marcou o encerramento do projeto #MaratonaDeJogação, no centro do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A cantora subiu ao trio elétrico vestida com um collant dourado, uma réplica da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 no pescoço e abraçada à bandeira do Brasil, em um look inspirado na ginasta. Rebeca não só aprovou a homenagem, como celebrou nas redes sociais.

- Diva faz assim e eu amei muito - publicou a ginasta nas redes sociais.

Post de Rebeca Andrade em que agradece Anitta pela homenagem (Foto: Reprodução)

A escolha de Anitta por Rebeca como inspiração para seu último show de Carnaval faz parte de um projeto maior da artista, que decidiu celebrar diferentes modalidades esportivas em suas apresentações durante a folia. Ao longo do Carnaval de 2025, a cantora já havia se vestido de skatista, em referência a Rayssa Leal, além de boxeadora, esgrimista, tenista, jogadora de hóquei, vôlei, beisebol, basquete e futebol. Para ela, a ginástica artística mereceu o lugar mais alto do pódio no seu bloco final.

continua após a publicidade

Anitta explicou que a ideia de homenagear os esportes surgiu de um desejo de celebrar os benefícios que eles proporcionam, como saúde física e mental, interação social e senso de comunidade. Além disso, o desempenho brilhante dos atletas brasileiros nas Olimpíadas influenciou sua decisão, assim como a conexão que ela sente com o tema no momento atual de sua vida.

Anitta homenageando Rayssa Leal (Foto: Reprodução)

➡️ Rayssa Leal é homenageada por Anitta em figurino para show

A relação entre as duas artistas não é nova. Rebeca já havia homenageado Anitta em sua coreografia de solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, utilizando um trecho da música "Movimento da Sanfoninha", produzida pela cantora. Na época, Anitta comemorou nas redes sociais não apenas a vitória de Rebeca, mas também a oportunidade de ver sua música ganhar destaque em um momento tão especial. A troca de homenagens entre as duas reforça a conexão entre o esporte e a cultura popular, celebrando o talento e a inspiração mútua.