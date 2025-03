Especialista aponta gol irregular de Bruno Henrique em Flamengo x Vasco

O Vasco abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã com gol do recém-chegado Nuno Moreira, mas viu Bruno Henrique igualar o placar com um gol que gerou polêmica na web. O especialista em arbitragem Paulo Caravina, do "Sou do Apito", foi irônico ao opinar sobre o lance, diferentemente do jornalista Lucas Pedrosa, que defendeu a irregularidade do lance argumentando que "braço não conta para impedimento".

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco terá mais que o triplo de público do primeiro jogo; veja parcial