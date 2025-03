Torcida do Vasco se revolta com impedimento: ‘Maior roubo da história’

O Vasco abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã com gol do recém-chegado Nuno Moreira, mas viu Bruno Henrique igualar os marcadores com um gol que levantou polêmica na web. Torcedores cruz-maltinos exaltaram os ânimos e reclamaram muito de um impedimento. Com revisão do VAR, o gol do Flamengo foi validado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Flamengo x Vasco terá mais que o triplo de público do primeiro jogo; veja parcial

Confira os últimos jogos do Vasco no Maracanã