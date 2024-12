Vice de BAP define qual título é prioridade para o Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Após o resultado, o vice da chapa vencedora, Flávio Willeman, definiu o título que será prioridade para o clube.

Perguntando sobre o limite do time do Flamengo e se o Mundial de Clubes é a prioridade, o vice-presidente recém-eleito não titubeou:

- O limite é a maior quantidade de títulos possíveis que nós pudermos conquistar, privilegiando Libertadores, Brasileirão e Mundial sempre.

Repórter: O Mundial é uma prioridade?

Willeman: É óbvio que é, sempre vai ser. O Flamengo entra em campo para vencer sempre.

Willeman já fez parte da gestão do Flamengo anteriormente. O advogado foi vice-jurídico na gestão de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018.

- Não há mais espaço para amadorismo no clube. Títulos e profissionalismo. O mundo do futebol, do esporte e entretenimento se tornaram grande atividade mundial. A gente não vai virar SAF, mas queremos profissionalizar o clube. Uma SAF nada mais é do que uma estrutura profissional de gestão. O Flamengo já demonstrou que isso é possível e faremos isso sem vender o clube - disse Willeman

Confusão na sede do Flamengo

Nos minutos finais da eleição, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.

