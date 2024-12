Flamengo: após vitória nas eleições, apoiadores de BAP provocam Landim e Dunshee

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Após a vitória, apoiadores da chapa 1, que venceu, provocaram a gestão anterior e o candidato da chapa 3.

Confusão na sede do Flamengo

Nos minutos finais da eleição, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores da chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestaram e defenderam o direito de acompanhar a apuração dos demais sócios, que batiam nas portas do local.

Veja o resultado de cada urna

1ª

BAP: 211

MGM: 43

DUNSHEE: 135

2ª

BAP: 231

MGM: 43

DUNSHEE: 138

3ª

BAP: 190

MGM: 37

DUNSHEE: 117

4ª

BAP: 153

MGM: 30

DUNSHEE: 77

5ª

BAP: 126

MGM: 31

DUNSHEE: 124

6ª

BAP: 182

MGM: 26

DUNSHEE: 100

7ª

BAP: 187

MGM: 42

DUNSHEE: 132

8ª

BAP: 129

MGM: 24

DUNSHEE: 99

9ª

BAP: 206

MGM: 53

DUNSHEE: 111

10ª

BAP: 112

MGM: 33

DUNSHEE: 128

Urna de Papel

BAP: 4

MGM: 1

DUNSHEE: 5

NÚMEROS TOTAIS

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731

Chapa 2: 363

Chapa 3: 1.166

