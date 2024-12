Jornalista cita ‘recado’ dado em eleição do Flamengo e diz qual a missão de BAP

Após pleito realizado nesta segunda-feira (9), na Gávea, Luiz Eduardo Baptista foi eleito o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio. Comentarista da ESPN, Gustavo Zupak analisou a vitória do dirigente, citou 'recados' dados nas urnas e falou sobre a 'missão' de BAP no Rubro-Negro.

- Alguns recados importantes dados nessa eleição. Primeiro, a situação perdeu. Mesmo com os títulos que a gestão Landim conquistou, com os feitos de 2019 para cá, mesmo com a saúde financeira do clube, mesmo com isso tudo, os associados deram o recado nas urnas que era hora de mudança - começou Zupak.

- Para o torcedor, o mais importante é que o Flamengo não perca o trem que escolheu dirigir. O Flamengo transformou a sua história com uma guinada administrativa espetacular. E é muito importante que esse trem não descarrilhe. E essa é a missão do BAP nesse triênio que se aproxima - completou.

Luiz Eduardo Baptista venceu Maurício Gomes de Mattos, da chapa 2, e Rodrigo Dunshee, da chapa 3, candidato da situação. BAP somou 1.731 votos, contra 363 de MGM e 1.166 de Dunshee. Nomes importantes da história do Flamengo compareceram para participar do pleito, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.