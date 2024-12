Despedida de Adriano: relembre jogos memoráveis da carreira do Imperador

Sem atuar profissionalmente desde 2016, Adriano Imperador se despede oficialmente dos gramados neste domingo (15), a partir das 17h, em jogo entre lendas do Flamengo e da Itália no Maracanã. Será o fim da carreira de um dos atacantes brasileiros mais efetivos do Brasil neste século, em especial na primeira década. Ao longo da carreira, Adriano disputou 427 jogos e marcou 201 gols, segundo levantamento da plataforma “ogol”.

continua após a publicidade

➡️Romário confirma presença na despedida oficial de Adriano

Entre os momentos mais marcantes estão os gols pela Seleção Brasileira em finais diante da Argentina, e a artilharia no Brasileirão de 2009, quando o atacante ajudou o Flamengo a conquistar o título.

Em 2004, um gol redentor na Copa América diante da Argentina

Um dos momentos mais memoráveis da carreira de Adriano pela Seleção Brasileira aconteceu em 2004. Convocado sob alguma desconfiança da torcida, o Imperador foi o grande nome na conquista da Copa América daquele ano, disputada no Peru.

continua após a publicidade

À época, o Brasil era o campeão do mundo e se deu ao luxo de colocar uma equipe alternativa na competição continental. O técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira, decidiu abrir mão dos principais astros daquele momento. Assim, jogadores como Dida, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno não foram convocados.

O ataque da Seleção era disputado por Adriano Imperador, Luisão, Luís Fabiano e Vágner Love. Apesar de estar na Internazionale, Adriano era um dos menos badalados do quarteto. Críticos de sua convocação consideravam que o atacante “não tinha técnica” ou era “pouco criativo”.

continua após a publicidade

A Copa América, porém, demonstrou que Parreira estava certo e os detratores, errados. Adriano foi o artilheiro da competição, na qual marcou sete gols em seis partidas. Foram três diante da Costa Rica (goleada por 4 a 1, na fase de grupos), dois diante do México (nova goleada, desta vez por 4 a 0, nas quartas), o gol de empate diante do Uruguai na semifinal (o jogo acabou 1 a 1 e o Brasil venceu a disputa de pênaltis por 5 a 3) e aquele nos acréscimos da final com a Argentina. O gol, anotado aos 48 do segundo tempo, decretou empate por 2 a 2, com o Brasil sendo campeão nos pênaltis.

Aquele é um dos gols mais lembrados pelo torcedor, por ter sido nos acréscimos e também pela potência — Adriano gira e chuta forte. Ano passado, o atacante revelou um detalhe curioso do lance:

— Na verdade, eu fui dar uma cotovelada no zagueiro, acabei girando para o gol e a bola sobrou ali para mim. Virei, consegui bater no canto e fiz o gol — contou Adriano, em entrevista ao “GE”.

Despedida de Adriano Imperador terá lendas do Flamengo e da Itália (Foto: Divulgação)

Em 2005, Adriano Imperador voltou a ser o carrasco da Argentina

Um ano depois de decidir a Copa América, o Imperador voltou a ser carrasco dos argentinos, dessa vez na Copa das Confederações, disputada na Alemanha. Na decisão, o Brasil goleou a Argentina por 4 a 1. Adriano marcou duas vezes.

À época, a competição era realizada no ano anterior à Copa do Mundo e funcionava como evento-teste no país-sede. Além do anfitrião, reunia ainda os campeões dos continentes e o então campeão mundial. Como o Brasil conquistara o Penta três anos antes e a Copa América em 2004, a Argentina ficou com a vaga continental.

Mais uma vez, Adriano Imperador foi o artilheiro do torneio. Ele marcou cinco gols, dois dos quais na final com os argentinos. Na competição, o atacante recebeu a Chuteira de Ouro (pela artilharia) e a Bola de Ouro (melhor jogador da Copa das Confederações).

Adriano comemora gol no Brasileirão 2009 (Foto: Julio Cesar Guimarães/Lancepress!)

Retorno ao Flamengo e título brasileiro

Que Adriano teve uma passagem vitoriosa na Internazionale, ninguém discorda. Mas, para o torcedor brasileiro, em especial o do Flamengo, o momento mais lembrado é o de 2009, quando ele retornou ao time rubro-negro.

O atacante reestreou pela equipe em 31 de maio daquele ano, quando marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Athlético-PR, por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Adriano ainda marcaria mais 18 gols naquela competição, sendo um dos grandes responsáveis pelo título do Flamengo. O atacante encerrou o Campeonato Brasileiro como um dos artilheiros. Ele e Diego Tardelli, do Atlético-MG, marcaram 19 vezes.