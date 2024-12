Os ex-jogadores do São Paulo que estarão na despedida de Adriano Imperador

Neste domingo (15), Adriano Imperador celebra seu "último ato" em jogo festivo que reunirá ex-companheiros e amigos que atuaram no Flamengo e atletas companheiros do futebol italiano, época do auge vivido pelo atacante em sua carreira.

Entre os nomes de peso que estarão no evento, estão Zico, Romário, Ronaldo, Materazzi, Gamarra e Petkovic. Mas entre o elenco escalado para atuar na partida no Maracanã estão atletas que atuaram em outros clubes ao longo da carreira. Entre eles, o São Paulo. O Tricolor foi casa de alguns dos nomes e a torcida poderá acompanhar os ex-jogadores no jogo festivo no Rio de Janeiro.

No total, quatro atletas vão para o jogo festivo e vestiram a camisa do São Paulo, além do próprio Adriano, que passou pela equipe durante seis meses na temporada 2008.

Emerson Sheik foi revelado pelo São Paulo e atuou entre 1998 e 1999. (Foto: Reprodução/X)

Um deles é Joubert Araújo Martin, mais conhecido como Beto. O ex-meia, atualmente com 49 anos, atuou por 18 jogos com a camisa do São Paulo e marcou três gols no ano 2000. Assim como Adriano, Beto foi negociado com o Tricolor e seis meses depois deixou o clube rumo ao Flamengo, para atuar entre 2001 e 2002 na sua segunda passagem pelo rubro-negro.

Os outros ex são-paulinos já são mais conhecidos. Denilson, meia, atuou no Tricolor entre 1994, ano que foi revelado ao futebol profissional, até 1998, quando se transferiu para o Real Betis, da Espanha, na então maior venda história do futebol brasileiro.

Outro revelado pelo Tricolor e que jogará a partida é Fábio Simplício. O meia começou a carreira no ano 2000 e, pelo clube, levantou duas taças, uma do Torneio Rio-São Paulo em 2001 e a outra do Supercampeonato Paulista, em 2002.

Para fechar o quarteto ex-São Paulo, um nome que pouca gente lembra que também foi revelado pelo Tricolor: Emerson Sheik. Ídolo no rival Corinthians, Sheik começou nas categorias de base de Cotia e jogou lá entre 1998 e 1999, sendo campeão estadual no seu ano de estreia. Nesse período, foram 11 jogos e 2 gols anotados.

A bola rola para a partida comemorativa de despedida de Adriano Imperador às 17h. O jogo festivo terá a transmissão da Rede Globo e do seu canal fechado, o Sportv.