Zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, Danilo não foi relacionado para o duelo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Mesmo sem um de seus zagueiros titulares, o Flamengo venceu a partida por 2 a 1 e avançou para a final. Quando perguntado sobre a ausência do defensor, Filipe Luís esclareceu detalhes sobre a situação física de Danilo.

- Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar e poupá-lo pelos minutos necessários. Ele já tem mais de 30 anos, vinha de dois meses sem jogar e fez uma sequência de três jogos, porque eu acreditava que era importante para voltar a ter ritmo de jogo. Durante essa semana, o Danilo não evoluiu da forma que gostaríamos - iniciou o técnico do Flamengo, antes de concluir:

Então, como eu falo sempre, quero risco zero. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, para que quando ele entrar em campo e for disputar uma bola, ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. Quando o Danilo puder, estará disponível para ajudar o Flamengo - finalizou.

