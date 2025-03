Renato Maurício Prado critica escolha de Filipe Luís: ‘Pra quê?’

O jornalista Renato Maurício Prado criticou a decisão de Filipe Luís em manter o lateral Wesley em campo mesmo após sentir dores na panturrilha. O jogador, que vem sendo um dos maiores destaques do Flamengo na temporada, foi atendido, mas voltou ao gramado. O Rubro-Negro venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1.

Wesley do Flamengo recebe 1ª convocação para Seleção Brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou o lateral-direito do Flamengo Wesley para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Quando Dorival Júnior revelou o nome de Wesley na lista, a comoção foi grande. Os familiares e amigos do jogador festejaram e se emocionaram com a conquista. Está será a primeira vez que o atleta, de 21 anos, irá vestir a camisa da Seleção Brasileira.

