Após vencer o Vasco por 1 a 0 no Nilton Santos e por 2 a 1 no Maracanã, resta ao Flamengo esperar seu adversário ser definido entre Fluminense e Volta Redonda. Como o Tricolor das Laranjeiras venceu o primeiro jogo por 4 a 0, Filipe Luís foi questionado qual seria o plano caso a final "Fla-Flu" se concretize o técnico tenha que reencontra o seu carrasco.

- Deixa descansar hoje. Deixa eu jantar tranquilo e amanhã eu penso no Fluminense. Ainda estou com o jogo do Vasco na cabeça. Para mim o Fluminense tem elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar. Amanhã eu começo a me preparar para o jogo da quarta-feira (12) - explicou Filipe pedindo cautela.

- O Flamengo vai fazer oito clássicos em 12 jogos. Mentalmente é um peso muito grande para os jogadores. Vai ser muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda tem um jogo pela frente - concluiu na entrevista coletiva.

