Varela, do Flamengo, concede entrevista após vitória; siga ao vivo

Lateral uruguaio vive ótima temporada com o Rubro-Negro

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
11:05
varela flamengo
imagem cameraVarela, lateral-direito uruguaio, durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)
Após vitória do Flamengo sobre o Sport por 3 a 0, o lateral Guillermo Varela concede entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), no Ninho do Urubu. O uruguaio foi reserva no jogo do Brasileirão - Emerson Royal jogou os 90 minutos e acréscimos - depois de ser titular no duelo com o Racing que garantiu a classificação à final da Libertadores. Acompanhe ao vivo abaixo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

