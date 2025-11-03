Varela, do Flamengo, concede entrevista após vitória; siga ao vivo
Lateral uruguaio vive ótima temporada com o Rubro-Negro
Após vitória do Flamengo sobre o Sport por 3 a 0, o lateral Guillermo Varela concede entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), no Ninho do Urubu. O uruguaio foi reserva no jogo do Brasileirão - Emerson Royal jogou os 90 minutos e acréscimos - depois de ser titular no duelo com o Racing que garantiu a classificação à final da Libertadores. Acompanhe ao vivo abaixo.
