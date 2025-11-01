Lance de Gabigol em jogo do Cruzeiro viraliza: 'Flamengo, pelo amor de Deus'

Um lance do atacante Gabigol no jogo entre Cruzeiro x Vitória viralizou muito nas redes sociais, neste sábado (1°). O Cabuloso venceu por 3 a 1, no Mineirão, e se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Como tem sido nos últimos meses, Gabigol começou o jogo entre Cruzeiro x Vitória no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo. O centroavante titular, Kaio Jorge, marcou dois gols na vitória do Cabuloso.

Em campo por apenas 18 minutos, Gabigol deu três chutes no jogo do Cruzeiro, mas não balançou as redes. Uma das tentativas foi um chutaço de fora da área, que acertou a trave. Nas redes sociais, os torcedores se chocaram com o chute do atacante. Veja o lance e os comentários abaixo:

Atacante Gabigol, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja lance de Gabigol pelo Cruzeiro e reação da web

Atacante vai treinar Jon Vlogs para a Kings League

O influenciador Jon Vlogs, presidente do Capim FC na Kings League, revelou que receberá treinamento especializado do atacante Gabigol, ídolo do Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, para aprimorar suas cobranças de pênalti. A iniciativa partiu do próprio jogador, que entrou em contato com o streamer.

A revelação foi feita pelo próprio Jon Vlogs, que detalhou a interação inusitada com o craque da Raposa. Segundo o streamer, o contato partiu do próprio Gabi, que não poupou críticas ao desempenho do presidente nos pênaltis.

— Gabigol falou que vai me ensinar a bater pênalti — contou Jon Vlogs. — Ele me ligou e disse que meu pênalti é horrível! - revelou a fala de Gabigol, do Cruzeiro.

A 'aula' tem um motivo específico: o "Pênalti Presidente". Na Kings League, competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, existe uma regra especial que permite aos presidentes dos clubes cobrarem um pênalti durante a partida, podendo alterar drasticamente o resultado do jogo.