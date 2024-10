Uruguaios do Flamengo vivem fase de lesões e controvérsias; entenda

Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta nos Estados Unidos com o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 25/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo conta com quatro jogadores uruguaios que compõem a seleção celeste: De Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, figuras fundamentais para a equipe rubro-negra. No entanto, a temporada 2024 tem sido marcada por dificuldades envolvendo o quarteto. Entenda a situação de cada um deles.

➡️ Copa do Brasil: Atlético-MG decide final contra o Flamengo em casa

Arrascaeta

Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Vasco no Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ídolo e multicampeão pelo Flamengo, o meia Giorgian de Arrascaeta enfrenta uma fase sem brilho na temporada pelo Rubro-Negro. Desde o empate contra o Vasco, pelo Brasileirão, o camisa 14 não participa de gols da equipe rubro-negra e ficou marcado por atuações apagadas nos confrontos seguintes.

Inclusive, após a eliminação para o Peñarol na Libertadores, Arrascaeta admitiu que não está 100% recuperado de lesão. O uruguaio lamentou o fato de ter participado de muitos minutos no Clássico dos Milhões e precisaria de mais tempo na recuperação.

- Estou melhorando. Não era para ter jogado tantos minutos no jogo anterior, mas infelizmente aconteceu mais uma lesão no nosso elenco. Estava voltando de lesão, então foram poucos treinos com a equipe principal.

De La Cruz

De La Cruz, em ação contra o São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

Logo em sua chegada ao Rio de Janeiro, De La Cruz se adaptou rapidamente ao Flamengo e se tornou titular absoluto no início da temporada. Porém, os problemas físicos o fizeram cair no segundo semestre - ele sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no último domingo (20), durante o início do segundo tempo contra o Corinthians - e seu rendimento na equipe caiu.

Após a Copa América, De La Cruz tem tido problemas para manter uma sequência de jogos sem lesões. Na temporada, o jogador completou 90 minutos em apenas nove partidas, e somente três delas foram após seu retorno da seleção uruguaia, destacando a atual fragilidade de sua condição física.

Como solução para ocupar a vaga do meio-campista, quem surge como opção mais provável é Carlos Alcaraz. Contratação mais cara da história do clube, o argentino chegou ao Rubro-Negro no fim de agosto e ainda não conseguiu se firmar. Até aqui, foram oito jogos, um gol (de pênalti) e uma assistência.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Varela

O lateral-direito Varela durante a partida entre Flamengo e Ceará, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Guillermo Varela possui uma lista polêmicas em sua passagem no Flamengo. O lateral-direito esteve envolvido na confusão envolvendo torcedores do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, às vésperas da semifinal do time uruguaio contra o Botafogo. Nas redes sociais, vídeos mostrando a presença do defensor rapidamente circularam na internet.

Em julho de 2022, Varela desembarcava no Rio de Janeiro para reforçar o elenco do time carioca. A chegada do atleta, que antes estava no Dínamo Moscou, da Rússia, foi carregada de expectativas. O elenco rubro-negro carecia de peças para a lateral-direita e via no uruguaio a esperança de solucionar o problema do setor. Contudo, a resposta não veio de forma imediata.

O uruguaio demorou para se firmar no time titular do Flamengo. No primeiro ano, Rodinei assumiu a titularidade da posição e limitou as oportunidades dele em campo. O cenário se estendeu em 2023, mesmo com a saída do antigo titular e troca de técnicos. Assim, Varela não conseguiu se firmar como titular nas equipes de Dorival Júnior (2022), Vitor Pereira (2023) e Jorge Sampaoli (2023).

Os poucos minutos em campo antecederam a primeira grande polêmica do jogador no clube carioca. Além de ser flagrado em meio a um conflito protagonizado por torcedores do Peñarol, Varela se envolveu em uma briga com o volante Gerson durante um treino no Ninho do Urubu. O conflito aconteceu às vésperas da semifinal da Copa do Brasil de 2023, contra o Grêmio, e o defensor fraturou o nariz por conta da agressão.

Viña

Viña chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Lesionado desde agosto, o lateral-esquerdo Matías Viña é mais um que se tornou desfalque na temporada. Foi constatada lesão no ligamento cruzado do jogador, quando precisou ser retirado na partida contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O lateral chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 como uma das principais contratações para a temporada. Em oito meses, Viña soma 22 participações, um gol e duas assistências. Com mais uma baixa no elenco, o clube da Gávea contratou Alex Sandro para repor a lateral esquerda ao lado de Ayrton Lucas.